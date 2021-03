¿Sebastian Stan será un joven Luke Skywalker en Star Wars? El actor por fin responde

Después de la reaparición de Luke Skywalker en el universo de Star Wars al final de la segunda temporada de The Mandalorian, muchos fans señalan que veremos más de este personaje en un futuro. Sin embargo, Mark Hamill no sería el encargado de darle vida a este jedi una vez más. Aunque por el momento no hay información oficial, algunos creen que Sebastian Stan, Bucky Barnes en el MCU, sería el encargado de interpretar a un joven Luke, rumores a los que el actor por fin ha respondido.

En una reciente entrevista en Good Morning America sobre su participación en Falcon and the Winter Soldier, Stan fue cuestionado sobre la posibilidad de aparecer en otras producciones de Disney fuera del MCU, específicamente en Star Wars como Luke Skywalker después de los eventos de The Return of the Jedi. Esto fue lo que comentó el actor al respecto:

“Bueno, si Mark Hamill me llama personalmente para decirme que se siente inclinado a compartir este papel conmigo, entonces lo creeré, hasta entonces, no lo creeré”.

Debido a que Stan tiene un gran parecido a un joven Mark Hamill, el actor original de Luke, muchos han señalado que el papel de este personaje debería llegar a las manos del responsable de darle vida Bucky. Esto es algo que incluso los dos actores han discutido en el pasado, aunque lo han hecho de una forma no oficial y puramente cómica. Sin embargo, parece que esto será solo un sueño para los fans.

Vía: Good Morning America