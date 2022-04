Cuando hablamos de niños, parece que los videojuegos simplemente no desean hacerle daño a los infantes. Este es el caso con LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, en donde se ha descubierto que los younglings, como se les conoce en este universo, no sufren de daño, por lo que esto da pie a una serie de combos bastante interesantes.

Poco después de su lanzamiento, el usuario conocido como RedOrbFragment descubrió que es imposible hacerle daño a los niños que se encuentran en LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. En lugar de dejar este asunto y seguir con la historia, se descubrió que esta invulnerabilidad permite crear una serie de combos con los cuales es posible mantenerse en el aire por varios segundos adicionales, algo que se podría usar para tácticas de speedrun.

so, children. at least this child, don't take friendly fire damage, so i found my test dummy. also side note, you can use children to cross large pits and void space. im calling this Child Flight @ddx_exe pic.twitter.com/rkTzSQDNr9

— Red Orb (@RedOrbFragment) April 6, 2022