En una noticia que sonará muy similar para muchas personas, un popular streamer ha sido suspendido de Valorant por un comportamiento tóxico. Recientemente, el usuario conocido como IShowSpeed, llamó la atención de toda la comunidad después de explotar en ira en contra de sus compañeros, insultando con una serie de comentarios racistas y sexistas.

IShowSpeed es un streamer que se ha vuelto muy popular en YouTube y Twitch por una serie de clips enfocados en sus rabietas constantes. Si bien este tipo de contenido lo ha impulsado en estas dos plataformas, también era una bomba de tiempo que recientemente explotó en su cara. En el siguiente clip se puede ver como el jugador ataca verbalmente a sus compañeros con una serie de comentarios despectivos, especialmente contra de las chicas que formaban parte de su equipo en una partida de Valorant:

I now understand why Valorant queues are so unbelievably toxic. You got one of the most popular streamers on YouTube IShowSpeed saying crap like this and getting nothing but praise and laughs. Crap is whack pic.twitter.com/grEghVotUF

Este video llamó la atención, no solo de los jugadores, sino de Riot Games y YouTube. En un comentario posterior, Sara Dadafshar, productora del Valorant, condenó este tipo de comportamientos, y reveló que IShowSpeed ha sido baneado de este FPS y otros juegos de la compañía. Esto fue lo que comentó:

This is a huge yikes and we do NOT want players like this in our community at all. I went ahead and perma banned this player from VALORANT, as well as all other Riot Games. Thanks for raising this. Please keep raising stuff like this and reporting so we can make VAL safer. 🔨🔥

— 🌱 Sara Dadafshar (@npcSara) April 7, 2022