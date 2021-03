Fall Guys nos presenta el primer minijuego de su siguiente temporada en este nuevo tráiler

Olvídate del año 2077. La siguiente gran temporada de Fall Guys nos llevará al 4041 para enfrentarnos a una serie de retos y obstáculos que pondrán a prueba las leyes de la física. De esta forma, la cuenta oficial de este título en Twitter ha publicado un adelanto que nos muestra uno de los nuevos minijuegos planeados para la cuarta temporada de este alocado battle royale.

Este nuevo minijuego se llama Skyline Stumble, el cual introduce zonas en donde la gravedad es reducida, dando espacio para una serie de movimientos que harán las ya de por sí locas físicas del juego, aún más extrañas.

Here's one of the S E V E N new levels from Season 4!

🤖 Skyline Stumble 🤖

⚡️ A 60-player gauntlet with Low Gravity Zones, Forcefields, Flippity Bippities, Chonky Buttons, and Spicy Light Swingers! ⚡️ pic.twitter.com/GR5Oe4dH1E

— Fall Guys 4041 🤖 SOON (@FallGuysGame) March 10, 2021