Square Enix anuncia presentación digital para revelar el nuevo juego de LIfe is Strange

En esta época, más y más compañías han optado por realizar presentaciones digitales en donde toda la atención del público está enfocada solo en ellos. De esta forma, el día de hoy Square Enix anunció un evento virtual en donde, entre otras cosas, planean revelar el siguiente juego en la serie de Life is Strange, el cual estará protagonizado por un nuevo personaje con una serie de poderes únicos.

Esta presentación se llevará a cabo el próximo 18 de marzo a las 12:00 PM (hora de México), bajo el nombre de Square Enix Presents Spring 2021. De esta forma, en este evento de 40 minutos tendremos novedades de Outriders, Marvel’s Avengers, el 25 aniversario de Tomb Raider, el título móvil de Just Cause, Balan Wonderland, y se revelará un nuevo juego de Square Enix Montreal.

Let's gooo!

Debuting March 18 at 10AM PDT, the first digital-direct #SquareEnixPresents the world premiere of the next @LifeisStrange, with a 40-min lineup set of new trailers & announcements from many of our upcoming titles https://t.co/IgHkawSCaE pic.twitter.com/VNYDFdoikR

— Square Enix (@SquareEnix) March 11, 2021