Se filtra Tomb Raider: Definitive Trilogy, colección que llegará la siguiente semana

La Microsoft Store hizo de las suyas una vez más. Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy acaba de aparecer en la tienda previamente mencionada e incluso viene con fecha de lanzamiento del 18 de marzo. Tal y como su nombre lo sugiere, el paquete incluirá los tres juegos de la trilogía moderna de Tomb Raider con todo y DLC.

Solo para que quede claro, esta colección no es una mejora para PlayStation 5 ni Xbox Series X/S, simplemente se trata de un paquete que incluye Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, y Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.

Esta colección es una gran opción para todos aquellos que no jugaron de estos títulos durante sus respectivos lanzamientos, desafortunadamente, todavía no tiene un precio. Será cuestión de esperar para ver si realmente vale la pena, o si es mejor comprar cada juego de forma individual.

Via: ResetEra