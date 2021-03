Director de Space Jam: A New Legacy habla sobre el controversial diseño de Lola Bunny

La semana pasada se revelaron las primeras imágenes de Space Jam: A New Legacy, y el público no está contento. Aunque muchos aún esperan con ansias esta secuela, un grupo de personas no está feliz con el nuevo diseño que tendrán algunos personajes, especialmente Lola Bunny.

Durante los últimos días, las redes sociales se han llenado de comentarios de varias personas que desaprueban el nuevo diseño de Lola, y creen que el original, o al menos un fan art basado en el trabajo original, era mejor. De esta forma, Malcolm D. Lee, director de esta cinta, explicó por qué este personaje cambió de apariencia. Esto fue lo que comentó:

“Lola [Bunny] estaba muy sexualizada, como Betty Boop mezclada con Jessica Rabbit. Lola no era políticamente correcta… es una película para niños, ¿por qué lleva un top corto? Simplemente se sintió innecesario, pero al mismo tiempo hay una larga historia de eso en los dibujos animados. Estamos en 2021. Es importante reflejar la autenticidad de personajes femeninos fuertes y capaces. Así que reelaboramos muchas cosas, no solo su apariencia, como asegurarnos de que tuviera el largo correcto de sus shorts y fuera femenina sin ser objetivada. Para nosotros fue aterrizar su destreza atlética, sus habilidades de liderazgo, y convertirla en un personaje tan completo como los demás”.

El director señaló que Space Jam: A New Legacy es una película para niños y un diseño como el que todos recuerdan para Lola Bunny no va de acuerdo con la cinta que nos presentarán en julio. De igual forma, se reveló que esta nueva versión del personaje proviene del mismo universo de Wonder Woman y sus películas de DC.

Space Jam: A New Legacy se estrenará en cines y HBO Max el próximo 16 de julio de 2021. Puedes checar las primeras imágenes de la cinta aquí.

Vía: Entertainment Weekly