La semana pasada, John Riccitiello, ex-CEO de EA y actual CEO de Unity, fue entrevistado. En esta conversación, mencionó que todos los desarrolladores que no implementen microtransacciones en sus juegos son “idiotas”. Ahora, parece que el ejecutivo tuvo un cambió de corazón, ya que se ha disculpado por sus declaraciones previas.

Por medio de un comunicado compartido en su cuenta oficial de Twitter, Riccitiello ha pedido disculpas por su lenguaje, y ha señalado que sus declaraciones fueron utilizadas fuera de contexto. Esto fue lo que mencionó al respecto:

To our friends in the #unity community, I owe you this— pic.twitter.com/llJUL1LwXS

— John Riccitiello (@johnriccitiello) July 16, 2022