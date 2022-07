Ex CEO de EA llama idiotas a quienes no usan microtransacciones

En la actualidad las microtransacciones son la moneda de cambio para muchos juegos, práctica que al parecer no se detendrá, y juegos como Free Fire dejan claro este fructífero negocio. Y ahora, el ex CEO de Electronic Arts, John Riccitiello, menciona que los desarrolladores que no las usan son las “personas más bellas, puras y brillantes” y a la vez, “algunos de los más grandes idiotas de mierda”.

El ahora director general de Unity Technologies habló con PocketGamer.Biz sobre este tema tras el anuncio de la próxima fusión de Unity e IronSource. Cuando se le preguntó sobre el rechazo que algunos creadores han dado con respecto a la implementación de la monetización al principio del desarrollo de un juego, Riccitiello no se contuvo.

Aquí su declaración completa:

Ferrari y algunos de los otros fabricantes de automóviles de alta gama todavía usan arcilla y cuchillos para tallar. Es una porción muy pequeña de la industria del juego que funciona de esa manera, y algunas de estas personas son mis personas favoritas en el mundo: son las personas más bellas, puras y brillantes. También, son algunos de los mayores idiotas de mierda. He estado en la industria más tiempo que nadie, llegando a las canas y todo eso. Solía ​​ocurrir que los desarrolladores lanzaban su juego por encima de la pared al publisher y a la fuerza de ventas sin interacción previa, literalmente. Ese modelo está integrado en la filosofía de muchas formas de arte y medios, y es uno al que respeto profundamente; conozco su dedicación y cuidado. Pero esta industria divide a las personas entre aquellos que aún mantienen esa filosofía y aquellos que abrazan masivamente cómo descubrir qué hace a un producto exitoso. Y no conozco a un artista grande en ninguna parte al que no le importe lo que piense su jugador. Aquí es donde regresa este ciclo de retroalimentación, y pueden elegir ignorarlo, pero elegir no saberlo en absoluto no es una gran decisión. He visto fallar a grandes juegos porque ajustaron su ciclo de compulsión a dos minutos cuando debería haber sido una hora. A veces, ni siquiera notarías la diferencia del producto entre un éxito masivo y un fracaso tremendo, pero para este ajuste y qué lo hace con la tasa de deserción. No hay un desarrollador en el planeta que no quiera ese conocimiento.

Ante esta declaración, algunos desarrolladores se molestaron con Riccitiello. Incluso, el desarrollador de Last Night, Tim Sore, tuiteó que estaba “destruyendo el Unity que todos amamos”.

I've had enough of his bullshit.

He's destroying the Unity we all loved.

I propose two hashtags.#FireJohnRiccitello & #SaveUnity https://t.co/ZQdpfYp5VY — Tim Soret (@timsoret) July 14, 2022

He tenido suficiente de su mierda. Está destruyendo el Unity que todos amamos. Propongo dos hashtags: #FireJohnRiccitello y #SaveUnity

Vía: IGN