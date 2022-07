Se revela la historia de los padres de Rey

La trilogía de secuelas de Star Wars tiene varios problemas, y uno de los más llamativos es el origen de Rey. Cada una de las tres películas ha proporcionado una historia diferente a los padres de la protagonista, y ahora un nuevo libro por fin se ha dado a la tarea de poner todo en orden.

Recientemente, salió a la venta Star Wars: Shadow of the Sith, el cual funciona como una precuela de Episode VII. Aquí podemos ver a Luke Skywalker y Lando Calrissian interactuando con varios personajes importantes de The Force Awakens, The Last Jedi y The Rise of Skywalker. Sin embargo, lo más interesante es todo el trasfondo que se le da a los padres de Rey, Dathan y Miramir.

Después del nacimiento de Rey, el espíritu de Palpatine comenzó a buscarlos para usar el cuerpo de la niña. Es así que los padres comenzaron a viajar por el universo en busca de una forma de escapar de los siths que los persiguen. Aquí es en donde Lando y Luke entran a la historia. Ambos tratan de ayudar a Dathan y Miramir, pero siempre están un pasó atrás de los sobrevivientes del Imperio.

Es en este momento en donde Dathan y Miramir dicen dejar a Rey en Jakku para engañar a los asesinos que están detrás de ellos. Aunque las películas señalan que los padres de Rey nunca planeaban regresar por ella, este no es el caso, y eventualmente tenían planeado reunirse con su hija. Sin embargo, Ochi of Bestoon, el Sith que los perseguía, por fin los atrapó, poniéndole un fin a la historia de estos dos personajes.

Sin duda alguna, una precuela bastante interesante que, como gran parte del material de soporte para la trilogía de secuelas, necesitaba estar dentro de alguna película, en lugar de solo tratar de arreglar los errores del pasado. En temas relacionados, ya sabemos en dónde se llevará a cabo el siguiente Star Wars Celebrations. De igual forma, la serie de Clone Wars llega a Disney+.

Nota del Editor:

Estos son arreglos que llegan demasiado tarde. La trilogía de secuela ya tuvo sus problemas, y ningún libro, cómic o material adicional logrará solucionarlos. Lo único que se puede hacer es mirar al futuro, o pasado, y construir algo nuevo.

Vía: Comicbook