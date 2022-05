Star Wars Celebration vuelve a Europa en el 2023

Desafortunadamente, Star Wars Celebration ha llegado a su fin el día de hoy, con anuncios bastante increíbles en torno al mundo de esta franquicia de renombre mundial, eso incluye, series, videojuegos y películas. Y aunque falta mucho para que veamos a la convención una vez más, se confirmó que la versión europea volverá a la región ya con una fecha seleccionada.

Esta información se dio a conocer mediante las redes sociales de la franquicia, sitio donde se publicó una imagen en la que se confirma Star Wars Celebration de 2023, específicamente del 7 al 10 de abril. Por su parte, se llevará a cabo en el Excel Center de Londres, lugar que ya ha celebrado exposiciones de la marca, dos para ser más concretos.

Let's do it again next year. #StarWarsCelebration returns to Europe in 2023. pic.twitter.com/XQ5JLuDDuz

— Star Wars (@starwars) May 29, 2022