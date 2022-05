Star Wars: Knights of the Old Republic 2 llegará a Nintendo Switch

El Star Wars Celebration está cerrando, y durante estos tres días hemos sido testigos de anuncios destacables como la tercera temporada de The Mandalorian, la película de Indiana Jones y la revelación de Jedi: Survivor. Sin embargo, no todo termina ahí, ya que un juego más está en planeación, uno que se va directamente a las consolas de Nintendo.

El título es ni más ni menos que Star Wars: Knights of the Old Republic 2 – The Sith Lords, juego que llegó originalmente en 2004 e instantáneamente se convirtió en un clásico que todo fan de la saga debe jugar. Eso se debe a sus mecánicas RPG, y claro, a la variedad de personajes que aparecen en la historia que a tantos enganchó hasta la llegada de más juegos.

Aquí el anuncio:

Lo mejor, es que Aspyr Media mencionó que van a incluir The Sith Lords Restored Content, un DLC que se perdió con el lanzamiento original, pero que ahora será un complemento totalmente gratis. La fecha oficial de lanzamiento para el juego es el próximo 8 de junio en la eshop de Nintendo Switch, esto a un precio aproximado de $15 USD (300 pesos en México).

No está de más comentar, que el primer KOTOR tiene un remake en el horno, proyecto del cual no hemos sabido nada desde su anuncio original, así que deberemos esperar más tiempo para verlo. Por su parte, la primera parte original también está disponible en la eshop, así que será el momento idóneo para darle un vistazo antes de que se lance la secuela.

Recuerda que este nuevo lanzamiento por ahora es exclusivo de Nintendo Switch.

Vía: Aspyr Media