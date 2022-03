La temporada de premios para la industria de los videojuegos aún no termina. De esta forma, el día de hoy se ha revelado la lista de títulos que han sido nominados para los BAFTA Games Awards 2022. Al igual que en otras ceremonias de este tipo, It Take Two se posiciona para ser el gran ganador de esta noche.

En esta ocasión, el trabajo de Hazelight Studios ha obtenido ocho nominaciones, entre las que encontramos Juego del Año. Junto a esto, títulos Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart, Deathloop y Forza Horizon 5 compiten por diferentes premios de gran nivel. Estos son los nominados a los premios BAFTA Games Awards 2022.

Juego del Año

-Deathloop

-Forza Horizon 5

-Inscryption

-It Takes Two

-Ratchet & Clank: Rift Apart

-Returnal

Mejor Juego Britanico

-Alba: A Wildlife Adventure

-Death’s Door

-Fights in Tight Spaces

-Forza Horizon 5

-Overboard!

-Sable

Mejor Animación

-Call of Duty: Vanguard

-It Takes Two

-Kena: Bridge of Spirits

-Life is Strange: True Colors

-Psychonauts 2

-Ratchet & Clank: Rift Apart

Mejor logro artístico

-The Artful Escape

-It Takes Two

-Psychonauts 2

-Ratchet & Clank: Rift Apart

-Resident Evil Village

-Returnal

Mejor logro de audio

-The Artful Escape

-Call of Duty: Vanguard

-Deathloop

-Halo Infinite

-Marvel’s Guardians of the Galaxy

-Returnal

Mejor debut

-The Artful Escape

-Eastward

-The Forgotten City

-Genesis Noir

-Maquette

-Toem

Mejor juego en evolución

-Among Us

-Animal Crossing: New Horizons

-Apex Legends

-Disco Elysium – The Final Cut

-Fortnite

-No Man’s Sky

Mejor juego familiar

-Alba: A Wildlife Adventure

-Chicory: A Colorful Tale

-Forza Horizon 5

-Mario Party Superstars

-Ratchet & Clank: Rift Apart

-Unpacking

Mejor juego que va más allá del entretenimiento

-Alba: A Wildlife Adventure

-Before Your Eyes

-Chicory: A Colorful Tale

-Game Builder Garage

-It Takes Two

-Psychonauts 2

Mejor diseño de juego

-Deathloop

-Forza Horizon 5

-Inscryption

-It Takes Two

-Ratchet & Clank: Rift Apart

-Returnal

Mejor juego multiplayer

-Back 4 Blood

-Call of Duty: Vanguard

-Forza Horizon 5

-Halo Infinite

-Hell Let Loose

-It Takes Two

Mejor música

-Deathloop

-Far Cry 6

-Halo Infinite

-Psychonauts 2

-Ratchet & Clank: Rift Apart

-Returnal

Mejor narrativa

-It Takes Two

-Life is Strange: True Colors

-Marvel’s Guardians of the Galaxy

-Psychonauts 2

-Returnal

-Unpacking

Mejor propiedad original

-Deathloop

-Death’s Door

-Inscryption

-It Takes Two

-Returnal

-Unpacking

Mejor logro técnico

-Forza Horizon 5

-Hitman 3

-Psychonauts 2

-Ratchet & Clank: Rift Apart

-Resident Evil Village

-Returnal

Juego del Año de la Comunidad

-Chicory: A Colorful Tale

-Deathloop

-The Forgotten City

-It Takes Two

-Metroid Dread

-Unpacking

Las votaciones para esta última categoría ya están abiertas en este sitio. La ceremonia de los BAFTA, en donde tendremos la lista completa de ganadores, se transmitirá el próximo 7 de abril. En temas relacionados, Resident Evil Village ganó el GOTY en los Premios de Steam. De igual forma, Metroid Dread fue el Juego del Año para la revista TIME.

Vía: BAFTA