Studio Ghibli es una compañía que está orgullosa de su pasado. Aunque How Do You Live?, la siguiente película de Hayao Miyazaki que se estrenará en el 2022, es un proyecto sumamente importante, este año también veremos la apertura del parque temático de la compañía. Junto a esto, se ha revelado que algunas de las cintas más icónicas de este estudio se estrenarán una vez más en los cines internacionales, y contarán con contenido adicional.

Recientemente, este estudio anunció el Ghibli Fest 2022, el cual llevará películas como el Viaje de Chihiro, La Princesa Mononoke, Mi Vecino Totoro y más a las salas de cine de América del Norte en los próximos meses. Estas son las fecha:

–LA PRINCESA MONONOKE (25 Aniversario) — 3, 4, 6 DE ABRIL

-PONYO — 15, 16, 18 DE MAYO

–EL REGRESO DEL GATO (20 Aniversario) — 26 Y 27 DE JUNIO

–KIKI: ENTREGAS A DOMICILIO — 31 DE JULIO, 1 Y 3 DE AGOSTO

–RECUERDOS DEL AYER — 28 Y 29 DE AGOSTO

–EL INCREÍBLE CASTILLO VAGABUNDO — 25, 26 Y 28 DE SEPTIEMBRE

–EL VIAJE DE CHIHIRO — 30 DE OCTUBRE, 1 Y 2 DE NOVIEMBRE

Junto a esto, se habla sobre contenido nuevo y exclusivo que solo estará disponible en estas versiones de las películas. Por el momento se desconocen los detalles de este contenido adicional. De igual forma, considerando que gran parte del catálogo de Studio Ghibli ya está disponible en plataformas como Netflix y HBO Max, será interesante ver si los agregados serán suficientes para llevar al público a las salas de cine.

Por el momento solo se habla de un estreno en América del Norte, es decir, Estados Unidos, y probablemente Canadá, y actualmente se desconoce si estas versiones de las películas llegarán a México, u otra región en el mundo en una fecha posterior. Esperemos pronto tener más información al respecto.

Vía: Comicbook