El 2021 llegó a su fin, y con ello un gran periodo para los videojuegos. De esta forma, los usuarios de Steam recientemente tuvieron la oportunidad de votar por las mejores experiencias del último año. Después de miles de opiniones y votos, se ha revelado que Resident Evil Village es el GOTY de esta comunidad.

Así es, uno de los trabajos más recientes de Capcom se lleva a casa otro premio de Juego del Año. Si bien The Game Awards le dio este galardón a It Takes Two, diversos medios y sitios han demostrado que 2021 estuvo lleno de experiencias de todo tipo, y Steam es una muestra de ello. A continuación la lista completa de ganadores:

–Juego del Año: Resident Evil Village.

–Juego de VR del año: Cooking Simulator VR.

–Con amor y dedicación: Terraria.

–Mejor con amigos: It Takes Two.

–Estilo visual excepcional: Forza Horizon 5.

–Jugabilidad más innovadora: Deathloop.

–Mejor juego que peor se te da: Nioh 2 – The Complete Edition.

–Mejor banda sonora: Marvel’s Guardians of the Galaxy.

–Excelente juego rico en historias: Cyberpunk 2077.

–Siéntate y relájate: Farming Simulator 22.

Sin duda alguna, una lista que solo encontrarás en Steam. Esta no es la última que veremos a lo largo de los próximos meses, ya que diversos medios aún están construyendo sus listas. Sin embargo, no necesitas esperar para saber cuál es nuestro Juego del Año, puesto que aquí te lo decimos.

Nota del Editor:

Resident Evil Village es una gran opción. Si bien no fue mi juego del año, ese es un puesto que solo Metroid Dread pudo alcanzar, sí vale mucho la pena y no es una sorpresa que muchas personas le den este galardón al trabajo de Capcom.

Vía: Steam