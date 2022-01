El pasado 1 de enero se estrenó Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts en HBO Max. Este especial reunió a los actores de la franquicia para platicar sobre algunos de sus mejores momentos en la filmación de las películas, pero la autora de los libros, J.K. Rowling, no estuvo presente durante esta reunión y ahora ya sabemos el por qué.

Como seguramente ya sabes, Rowling ha estado involucrada en distintos escándalos debido a sus comentarios transfóbicos, al punto de que ni siquiera WB Games quería que se involucrara en el desarrollo de Hogwart’s Legacy, el siguiente juego AAA de la franquicia. Muchos pensaron que Rowling se ausentó de Return to Hogwarts debido a esto, pero aparentemente no fue así.

De acuerdo con fuentes cercanas al equipo de relaciones públicas de Rowling, fue decisión de ella en no haber participado en esta reunión especial, sin embargo, no tiene nada que ver con sus comentarios anteriores sobre el sexo y género. Dichas fuentes no quisieron dar más detalles al respecto, así que tendremos que conformarnos por una respuesta a medias.

Y es que Rowling sí fue mostrada en clips y fotografías en Return to Hogwarts de cuando estaba involucrada en la producción de las películas, así como unas cuantas menciones. Pero como tal no tuvo presencia física junto al resto del elenco.

Nota del editor: Honestamente, creo que este especial de Harry Potter ni siquiera necesitó de Rowling. Con tener a los demás actores participando, y escuchando todas sus anécdotas, fue suficiente como para que valiera la pena verlo.

Via: Life & Style