Metroid Dread ganó el GOTY de la revista TIME

Si bien Metroid Dread no ganó el GOTY durante The Game Awards, el trabajo de Mercury Steam ha recibido varios reconocimientos por parte de diversos medios. De esta forma, recientemente se dio a conocer que la más reciente aventura de Samus logró obtener el título del año para la revista TIME.

En esta ocasión, la revista TIME le dio este gran honor a un título que se caracteriza por un excelente diseño de niveles, un fantástico gameplay, y ser todo lo que los fans esperaban y más. Estos fueron los 10 juegos que entraron en la lista de los mejor del año para este medio:

-Metroid Dread

-Inscryption

-Forza Horizon 5

-Chicory: A Colorful Tale

-Hitman III

-Returnal

-Halo Infinite

-Deathloop

-Sable

-It Takes Two

En esta ocasión destaca que It Takes Two, el cual ganó GOTY en The Game Awards, se encuentra en la última posición de esta lista. De igual forma, Inscryption y Chicory: A Colorful Tale son los encargados de representar a la escena independiente.

En temas relacionados, este es el GOTY de los usuarios de PlayStation. De igual forma, Halo Infinite también recibió este título por parte de los fans.

Vía: TIMES