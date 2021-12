Halo Infinite ya ganó su primer GOTY

En tan solo unas horas se llevarán a cabo The Game Awards, en donde conoceremos a los ganadores de múltiples categorías enfocadas a celebrar lo mejor de este año. Sin embargo, en esta ocasión tendremos un gran ausente, Hablamos de Halo Infinite, quien, por su fecha de lanzamiento, no pudo ser nominado este año. Afortunadamente, los fans no se olvidan de esta entrega, y ya le han otorgado su primer GOTY.

Aunque básicamente todas las categorías de The Game Awards son seleccionadas por la prensa y algunos expertos de la industria, hay una categoría que cae completamente en las manos de los fans. Estamos hablando de Players’ Voice Award, la cual ya tiene un ganador, y se trata de Halo Infinite.

Congratulations to @Halo Infinite winner of the Players' Voice Award, a 100% fan voted award at #TheGameAwards pic.twitter.com/KgQZpeouWm — The Game Awards (@thegameawards) December 9, 2021

Así es, un juego que apenas llegó al mercado el día de ayer, ya fue seleccionado por el público como el mejor juego de 2021. Si bien es cierto que la campaña apenas y tiene 24 horas en el mercado, el apartado multiplayer ha estado disponible desde hace un par de semanas, por lo que los jugadores seguramente se refieren a este parte del título.

The Game Awards comenzará en cuestión de horas, y aquí puedes disfrutar de este evento en vivo. De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de Halo Infinite.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, una decisión bastante extraña por parte de los jugadores. A diferencia de otros premios, Players’ Voice Award es básicamente un concurso de popularidad y, si bien es cierto que Halo Infinite no es perfecto, tiene bastante contentos a todos los jugadores.

