Dentro de la comunidad profesional de juegos de peleas encontramos todo tipo de jugadores. Usualmente, aquí vemos a personas que se encuentran entre los 20 y 30 años de edad. Sin embargo, esto cambió el fin de semana pasado, cuando una pareja de más de 70 años participó en el CEO Fighting Game Championships, ganándose el corazón de todos los asistentes.

En el CEO Fighting Game Championships que se celebró el pasado fin de semana, Tinker y Arachius, una pareja de más de 70 años, participaron en el torneo de Marvel vs Capcom 3 con un solo objetivo: comprender cómo es que un evento de este nivel funciona. Esta pareja, en compañía de su hijo y algunos amigos, actualmente están trabajando en la primera edición de Southeast Mayhem, una competencia que se llevará a cabo el próximo año, la cual está enfocada en eventos de Super Smash Bros. Ultimate, Nickelodeon All-Stars Brawl y Dragon Ball FighterZ.

An attendee’s grandmother entered Marvel and the crowd is booing her opponent pic.twitter.com/OeuZDd1Hdn

— Alex Jebailey (@Jebailey) December 4, 2021