Éstos son los nominados a la 23a premiación de los D.I.C.E. Awards

Nos encontramos en la temporada de premiación, y no sólo el cine goza de una saludable cantidad de ceremonias, ya que la industria de los videojuegos también disfruta de varios eventos dedicados a celebrar lo mejor del 2019. En esta ocasión, La Academia de Artes y Ciencias Interactivas (AIAS por sus siglas en inglés) ha anunciado sus nominados para la 23a Anual D.I.C.E. Premios.

Un total de 65 títulos han sido tomados en cuentan, pero son Death Stranding y Control los que más sobresalen al liderar esta lista con ocho nominaciones cada uno. La ceremonia tendrá lugar el 13 de febrero de 2020 en Las Vegas con Greg Miller y Jessica Chobot como anfitriones del evento.

D. I. C. E. (Design Innovate Communicate Entertain) es una cumbre anual donde los principales ejecutivos y creativos de la industria de los videojuegos se reúnen para varios paneles. Hablando de juegos que han acumulado múltiples nominaciones, Call of Duty: Modern Warfare y Disco Elysium recibieron seis nominaciones; Outer Wilds y Untitled Goose Game recibieron tres cada uno.

Juego del Año (GOTY)

-Control

-Death Stranding

-Disco Elysium

-Outer Wilds

-Untitled Goose Game

Mejor juego de acción

-Call of Duty: Modern Warfare

-Control

-Devil May Cry 5

-Gears 5

-Sekiro: Shadows Die Twice

Mejor juego de Aventura

-Death Stranding

-Luigi’s Mansion 3

-Resident Evil 2

-Star Wars Jedi: Fallen Order

-The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Juego Familiar del Año

-A Short Hike

-Dragon Quest Builders 2

-Ring Fit Adventure

-Super Mario Maker 2

-Yoshi’s Crafted World

Juego de Peleas del Año

-Dead or Alive 6

-Jump Force

-Mortal Kombat 11

-Samurai Shodown

Juego de Carreras del Año

-Crash Team Racing Nitro-Fueled

-DiRT Rally 2.0

-F1 2019

-Mario Kart Tour

-Trials Rising

RPG del Año

-Disco Elysium

-Final Fantasy XIV: Shadowbringers

-Kingdom Hearts III

-Pokémon Sword and Pokémon Shield

-The Outer Worlds

Juego de Deportes del Año

-FIFA 20

-Madden NFL 20

-MLB the Show 19

-NBA 2k20

-NHL 20

Juego de Estrategia/Simulación del Año

-Anno 1800

-Fire Emblem: Three Houses

-Oxygen Not Included

-Slay the Spire

-Total War: Three Kingdoms

Logro Técnico en Realidad Inmersiva

-Asgard’s Wrath

-Blood & Truth

-Pistol Whip

-Stormland

-Westworld Awakening

Juego Inmersivo del Año

-Asgard’s Wrath

-Blood & Truth

-Pistol Whip

-The Curious Tale of the Stolen Pets

-Trover Saves the Universe

Logro Excepcional para un Juego Independiente

-A Short Hike

-Disco Elysium

-Sayonara Wild Hearts

-Untitled Goose Game

-What the Golf?

Juego Móvil del Año

-Call of Duty: Mobile

-Grindstone

-Sayonara Wild Hearts

-Sky: Children of the Light

-What the Golf?

Juego Online del Año

-Apex Legends

-Call of Duty: Modern Warfare

-Destiny 2: Shadowkeep

-Tetris 99

-Wargroove

Logro Excepcional en Diseño de Juego

-Baba Is You

-Disco Elysium

-Outer Wilds

-Sekiro: Shadows Die Twice

-Slay the Spire

Logro Excepcional en Diseño de Dirección

-A Short Hike

-Control

-Disco Elysium

-Outer Wilds

-Untitled Goose Game

Logro Excepcional en Animación

-Call of Duty: Modern Warfare

-Days Gone

-Death Stranding

-Devil May Cry 5

-Luigi’s Mansion 3

Logro Excepcional en Dirección de Arte

-Call of Duty: Modern Warfare

-Concrete Genie

-Control

-Death Stranding

-Resident Evil 2

Logro Excepcional en Personaje

-Control (Jesse Faden)

-Death Stranding (Cliff Unger)

-Death Stranding (Sam Porter Bridges)

-Star Wars Jedi: Fallen Order (Greez)

-Untitled Goose Game (The Goose)

Logro Excepcional en Composición Musical Original

-Arise: A Simple Story

-Control

-Erica

-Golem

-Mortal Kombat 11

Logro Excepcional en Diseño de Audio

-Call of Duty: Modern Warfare

-Death Stranding

-Mortal Kombat 11

-Resident Evil 2

-Sayonara Wild Hearts

Logro Excepcional en Narrativa

-Control

-Disco Elysium

-Outer Wilds

-Telling Lies

-The Outer Worlds

Logro Excepcional Técnico

-Call of Duty: Modern Warfare

-Concrete Genie

-Control

-Death Stranding

-Metro Exodus

Vía: Academia de Artes y Ciencias Interactivas