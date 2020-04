Éstos son los animes más vistos en Crunchyroll en lo que va de 2020

Gracias a Crunchyroll, ver anime nunca ha sido más fácil. Esta plataforma nos ofrece un basto catálogo de producciones actuales y clásicas que constantemente son vistas por el público. De esta forma, la compañía ha revelado cuáles son los 20 animes más vistos de los va de 2020.

Cabe señalar que esta lista no habla sobre las mejores producciones, ni ordena los diferentes animes por números de vistas, sino que su posición corresponde al orden alfabético. De igual forma, destaca el dominio del género shonen, con un par de sorpresas como Food Wars y Welcome to Demon School.

De igual forma, se publicó una lista de los 10 animes más vistos por región, y en México destacan la selección de Attack on Titan, Jojo’s Bizarre Adventure: Golden Wind, One Piece, Boruto, y más.

Será interesante ver si estas posiciones cambian de lugar conforme avanza el año, especialmente considerando que animes como Jojo’s y My Hero Academia se encuentran en pausa hasta que se anuncien sus nuevas temporadas. Hablando de anime, el estreno de Evangelion 3.0 + 1.0 se ha retrasado indefinidamente. De igual forma, ya puedes recorrer el Museo de Ghibli virtualmente.

Vía: Crunchyroll.