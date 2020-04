Paul Haddad, actor de voz en RE2, ha fallecido a los 56 años

Una vez más la industria de los videojuegos y del doblaje se encuentra de luto. Recientemente se ha dado a conocer que Paul Haddad, actor de voz, conocido por interpretar a Leon S. Kennedy en el original Resident Evil 2, falleció el pasado 15 de abril 2020 a la edad de 56 años, debido a cáncer de garganta.

Esta información fue confirmada por Invader Studios, estudio responsable por Daymare: 1998, juego en donde participó este actor, y Wiki Resident Evil, quienes lamentaron la pérdida de Paul Haddad, y compartieron un mensaje:

Paul Haddad, our dear friend and an icon among the RE community, has passed away recently. We've been truly honored to have the chance to meet and work with such a great man and a brilliant professional that He was.

Rest in Peace Paul… You will live forever in our hearts. pic.twitter.com/o6gkMqX7SI

— Invader Studios™ (@InvaderDevs) April 17, 2020