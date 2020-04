Sakurai, Miyamoto y más celebraron el 40 aniversario de HAL Laboratory

A pesar de que el 40 aniversario de HAL Laboratory fue el pasado 21 de febrero, recientemente Famitsu publicó una serie de entrevistas en donde desarrolladores como Masahiro Sakurai, Junichi Masuda y Shigeru Miyamoto, entre otros, celebraron este acontecimiento al compartir un par de recuerdos que tienen con este estudio.

Shigesato Itoi, creador de la serie de Mother, o Earthbound, habló sobre su experiencia diseñando el famoso logo de HAL Laboratory, y cómo Satoru Iwata le encomendó esta tarea.

“’En realidad, esta es una solicitud de trabajo’, me dijo el Sr. Iwata, hablando misteriosamente. En ese momento, él era el presidente del HAL Laboratory. Me miró con la formalidad que hubieras esperado de un presidente. Fue una solicitud para hacer un logotipo para HAL. Abordé una serie de ideas desde varios ángulos, pero considerando el tema de ‘un vínculo inesperado … uno que provoca el nacimiento de algo nuevo’, propuse una imagen en la que un perro protege los huevos y los mantiene calientes. La ilustración fue creada por el Sr. Akiyama. No era reacio a su consideración, estaba seguro de que era un gran concepto.

Tenía muchas ganas de ver qué tipo de respuesta recibiría, pero recordé que el Sr. Iwata fue abierto y honesto y dijo: ‘¿Es así que …? Ya veo …’ Bueno, no era como muchas personas haciendo ruido por eso. Siempre quise que HAL Labs representara completamente este logotipo y concepto. Espero que todo el equipo de HAL continúe siendo una marca que calienta aún más los huevos”.