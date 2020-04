Evangelion 3.0 + 1.0 se ha retrasado indefinidamente

Han pasado ocho años desde la última película de Evangelion, y todo apuntaba a que los fans de este anime por fin iban a poder disfrutar de Evangelion 3.0 + 1.0 en Japón el próximo 27 de junio. Sin embargo, debido a los problemas creados a causa del COVID-19, se ha revelado que esta cinta se ha retrasado indefinidamente.

El sitio web también reveló un nuevo póster, que presenta un nuevo eslogan y un título completo en inglés: Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time. A pesar de que la producción de esta película ha concluido, por el momento no hay una nueva fecha de estreno, lo cual apunta a que esta cinta podría estrenarse en Japón durante la segunda mitad de 2020, o hasta 2021.

Las primeras tres películas de la tetralogía, Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone, Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance, y Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, se estrenaron en 2007, 2009 y 2012 respectivamente.

Hablando de Evangelion, Bandai ha revelado una colaboración entre esta propiedad de anime y los Tamagotchis para crear los Evatchis.

Vía: Anime News Network