Estándares que han marcado un antes y después en la industria

Por: José Celorio (@iamjosecelorio)

El lanzamiento de Xbox One Series X y PlayStation 5, planeado para finales de este año, será un gran impulso para la industria y promete brindar nuevas experiencias de entretenimiento gracias a la desmesurada evolución tecnológica. En esta entrega abordaremos cuáles han sido algunos de los desarrollos más revolucionarios en periféricos y servicios que persisten en la actualidad.

D-Pad

Mattel, con la consola Intellivision, fue una de las compañías pioneras en introducir un pad direccional, el cual, desde ese entonces, ha estado presente en todos los controles de diversas plataformas. Actualmente, Xbox busca establecer como referente en el mercado una cruceta ergonómica (ocho puntos de dirección) para ofrecer mejores experiencias. Esta funcionalidad ha sido muy bien recibida por los consumidores, provocando que el mando Elite del gigante de Redmond haya sido el accesorio más vendido en Estados Unidos durante los últimos meses.

Botones laterales y gatillos

Con su aparición en el Super Nintendo, los botones de izquierda y derecha, llegaron para quedarse. Años más tarde, Sony decidía incursionar al mercado con su control del PlayStation original, añadiendo los botones L2 y R2. Con el arribo del Sega Dreamcast, los gatillos comenzaron a cobrar relevancia y ahora son una de las mejores experiencias para títulos de disparos o conducción, por mencionar algunos.

Vibración

Difícil olvidar la primera vez que jugamos Star Fox 64 con un Rumble Pack, periférico que lanzaba Nintendo para sentir vibraciones homologadas a las acciones que realizaba el jugador. Dicho invento también se convirtió en imprescindible y es propiamente un requisito para disfrutar de una experiencia con mayor inmersión. Recordamos que un problema de patentes orilló a Sony a lanzar el Sixaxis de PlayStation 3 que carecía de vibración, lo que no sentó bien en su base de usuarios y con el paso del tiempo tuvo que enmendar la situación.

Sticks analógicos y controles inalámbricos

Para 1997, PlayStation lanza al mercado el Dualshock, presentando la incorporación de dos sticks analógicos que también se convirtió en un estándar para la industria. Por otro lado, aunque diversas compañías third party habían lanzado periféricos inalámbricos, no todos funcionaban de manera adecuada. Nintendo dio un gran salto introduciendo al mercado el WaveBird Wireless Controller para GameCube, mismo que brindaba un gran rendimiento y era manufacturado por ella misma. Hoy en día, no hay nada mejor que disfrutar de un gran juego sin necesidad de desenredar cables.

Sistemas de almacenamiento

A los jugadores con años recorridos en este tipo de ocio, no se les olvidará el tener que anotar passwords rápidamente para poder continuar una partida, haber sufrido porque la batería del cartucho se acabara o una tarjeta de memoria se dañara. Actualmente, los sistemas de sobremesa almacenan en sus discos duros toda la información referente al salvado de partidas, actualizaciones y juegos descargados. Literalmente, los gamers pasamos de una obsesión por administrar los bloques o espacios de una memory card a guardar contenido incluso, de manera involuntaria.

Servicios en línea

Para el año 1999, Sega Dreamcast fue el primer sistema casero en ofrecer juego en línea, y con el paso de los años, empezaron a surgir las plataformas que hoy en día conocemos para jugar en la red, comprar y descargar contenido, etc. Tanto Xbox como PlayStation han evolucionado considerablemente en este apartado; ambas plataformas comenzaron a ofrecer un sistema de logros o trofeos que también ya forman parte habitual de la industria. Gracias a la conexión a internet, las interfaces y sistemas operativos de las consolas actuales, se actualizan continuamente con mejoras en los rubros de seguridad y funcionalidad.

Programas de suscripción

Actualmente, es casi necesario tener una suscripción a Xbox Live, PlayStation Plus o Nintendo Online para poder jugar en línea. Ese esquema de membresía ha traído beneficios a los jugadores pues también les permite disfrutar de juegos gratuitos cada mes o recordar clásicos de plataformas como NES y SNES. De igual modo, PlayStation Now y Xbox GamePass se han ido convirtiendo en una referencia para brindar cientos de títulos, pagando una módica cuota, periódicamente.

Compartir partidas online

Los videojuegos siempre han servido para intercambiar opiniones y que los gamers presuman sus más grandes triunfos. La actual generación de consolas, sirvió como punta de lanza para compartir imágenes, videos e incluso partidas completas en plataformas como Mixer o Twitch. Estas prácticas no solamente han servido para darle mayor versatilidad al sistema de entretenimiento sino que representan una gran oportunidad para las campañas de marketing y posicionamiento de mercado de múltiples compañías.

Sin duda alguna, PS5 y Xbox Series X tendrán los estándares referidos en párrafos anteriores e introducirán mejoras como experiencias hápticas, aceleración en los tiempos de carga, generación de mundos más realistas, pausa y reanudación instantánea de múltiples juegos, sonido 3D, sin dejar a un lado, diversas funcionalidades que todavía no han sido reveladas o llegarán a través de actualizaciones. ¿Cuáles serán los nuevos estándares que veremos en los próximos cinco años?