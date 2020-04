Rumor: Ghost of Tsushima se podría retrasar hasta agosto

En los últimos meses hemos visto cómo los efectos del COVID-19 han repercutido en la industria de videojuegos. Desde retrasos de juegos, hasta una baja producción de consolas. Uno de los más afectados por esta pandemia es Sony, los cuales se vieron en la necesidad de retrasar indefinidamente The Last of Us Part II debido a problemas con esta enfermedad. Ahora, parece que Ghost of Tsushima sufriría el mismo destino, aunque no al mismo nivel.

Después de que se anunciara el retraso de The Last of Us Part II, los rumores sobre una nueva fecha para Ghost of Tsushima comenzaron a circular. Aunque por el momento el juego sigue planeado para el 26 de junio, el sitio de PlayStation Canadá apunta a una nueva fecha fecha de lanzamiento del 1 de agosto.

Debido a que este retraso sería de poco más de un mes, no parece ser que Ghost of Tsushima esté pasando por un momento inesperado en el desarrollo, sino que más bien el aplazamiento de su estreno estaría relacionado con el coronavirus. Sin embargo, por el momento ni Sony ni Sucker Punch han mencionado algo al respecto, y cabe señalar que en otras páginas de Sony, el juego sigue marcado como 26 de junio, así que esto sólo podría ser un error por parte de PlayStation Canadá.

Hablando de Ghost of Tsushima, aquí puedes checar el increíble libro de arte que tendrá el juego. De igual forma, tus acciones dentro del juego afectarán tu relación con varios aliados y enemigos.

Vía: DualShockers