Éste es el significado de la escena post-créditos de Black Widow

Black Widow se ha estrenado el día de hoy, y como es una costumbre con el final de cualquier serie o película de Marvel, una escena post-créditos nos adelanta un poco de lo que sucederá en el MCU en un futuro. De esta forma, aquí te decimos qué significa este final.

SPOILERS a continuación.

Si bien la película de Black Widow se desarrolla entre Civil War e Infinity War, la escena post-créditos toma lugar después de Endgame. Aquí podemos ver a Yelena Belova, a cargo de Florence Pugh, en la tumba de Natasha. Belova es acompañada por Valentina Allegra de Fontaine, interpretada por Julia Louis-Dreyfus, y a quien vimos por primera vez en The Falcon and the Winter Soldier.

Fontaine le encarga a Belova su siguiente objetivo, por lo cual se da a entender que, similar a John Walker, la hermana de Natasha trabaja para este personaje. ¿Su misión? Eliminar al responsable de la muerte de Black Widow, es decir, a Hawkeye. De esta forma, el final de esta cinta da pie a los eventos que se llevarán a cabo en la próxima serie live action de Disney+.

Recordemos que en Endgame, Black Widow dio su vida para que Hawkeye obtuviera una gema del infinito. Aunque este sacrificio seguramente es conocido entre los Avengers, el público en general probablemente señala a Cliff Burton como el asesina de Natasha. Un malentendido que, esperemos, sea resulto en la serie de este personaje.

Actualmente se desconoce cuándo se estrenará Hawkeye, pero considerando que Black Widow ya nos da pie a la siguiente aventura en el MCU, parece que dentro de poco tendremos más información sobre esta serie. En temas relacionados, la película de Black Widow esconde una referencia a Wolverine y los X-Men. De igual forma, Scarlett Johansson ya no será Black Widow en el MCU.

Vía: Black Widow