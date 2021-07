¡Es oficial! Scarlett Johansson no tiene intenciones de regresar al MCU

El día de hoy, 9 de julio, por fin está disponible Black Widow en las salas de cine y en Disney+. De esta forma, Scarlett Johansson ha confirmado que esta fue su última aventura en el papel de Natasha Romanoff. Sin duda alguna, una noticia que decepcionará a los fans que esperaban ver más de esta actriz en el MCU.

En una reciente entrevista con Variety, Johansson confesó que no tiene planes de volver a salir en una película de Marvel, ya que el viaje de su personaje ha llegado a su fin. Estas declaraciones salen a la luz después de que el papel de esta actriz estuviera en el aire por varios meses. Esto fue lo que comentó:

“Aunque nunca siento que mi trabajo está terminado y siempre pienso en nuevas formas en que podría actuar en películas que grabé hace diez años, estoy muy contenta con lo que he conseguido en los más de diez años con Marvel. Siento que me voy en un punto alto, con una película de la cual estoy increíblemente orgullosa. Siento que mi trabajo con Natasha está completo, si eso es posible. He explorado muchas de sus facetas, y siento que la elección de sacrificar su vida en vez de su mejor amigo, fue hecha con total determinación”.