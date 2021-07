GOG celebra el WitcherCon y ofrece una serie de descuentos para los juegos de CDPR

Este fin de semana se llevará a cabo el WitcherCon, una celebración enfocada en la obra de Andrzej Sapkowski. Si bien las aventuras de Geralt of Rivia comenzaron como una serie de historias que reinterpretan el folklore europeo en un par de libros, durante los últimos años, este personaje y sus aventuras han estado ligadas a CD Projekt Red. De esta forma, el estudio polaco nos ofrece la entera colección de sus juegos a precios sumamente bajos, con descuentos de hasta el 80%.

Actualmente puedes ingresar a la tienda digital de GOG, y adquirir de los tres juegos de The Witcher, sus expansiones, Thronebreaker, e incluso Cyberpunk 2077 a precios increíbles. Esta es la lista de descuentos:

–The Witcher 3: Wild Hunt – $2.98 dólares.

–The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine – $5.99 dólares.

–The Witcher 3: Wild Hunt – Expansion Pass – $6.29 dólares.

–The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – $3.72 dólares.

–The Witcher 3: Wild Hunt – Hearts of Stone – $2.39 dólares.

–The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition – $2.99 dólares.

–The Witcher Adventure Game – $1.49 dólares.

–The Witcher: Enhanced Edition – $1.49 dólares.

–Thronebreaker: The Witcher Tales – $3.13 dólares.

–Cyberpunk 2077 – $24.97 dólares.

Sin duda alguna, estas son ofertas que aquellos que aún no han tenido la oportunidad de experimentar esta serie, no se pueden perderse. En temas relacionados, la serie de The Witcher: Blood Origin ha sufrido un cambio de actrices.

Vía: GOG