Black Widow esconde una interesante referencia a Wolverine y los X-Men

Gracias a la compra de Fox por parte de Disney, solo es cuestión de tiempo antes de ver a los X-Men en el MCU. Por lo mientras, las producciones de este universo cinematográfico han decidido incluir una serie de easter eggs a este grupo de héroes. Ahora, en Black Widow se ha encontrado un guiño que parece indicar que cada vez falta menos para ver a Wolverine y compañía en este mundo.

Durante la primera mitad de Black Widow, Natasha y Yelena son perseguidas en Budapest por Taskmaster. Después de una serie de daños a la ciudad, las protagonistas terminan en un metro, en donde se puede ver un bar, conocido como Princess Bar. Esta no es la primera vez que este negocio aparece en el MCU, ya que en la serie de The Falcon and the Winter Soldier podemos ver este local en Madripor.

En los cómics, Princess Bar es un negocio a cargo de Wolverine. De esta forma, este es el segundo guiño a los X-Men en el MCU. De igual forma, el bar que apareció en la serie de Disney+, está acompañado de un logo muy similar al del grupo de mutantes. Si bien por el momento no hay información sobre estos personajes, es claro que Marvel ya está trabajando para incluir a estos héroes en este universo cinematográfico, y estos easter eggs son solo el comienzo.

En temas relacionados, Scarlett Johansson ya no será Black Widow en el MCU.

Vía: Comicbook