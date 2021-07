KFC lanza burla contra FIFA 21

Durante los últimos años, KFC, por alguna extraña razón, ha decidido adentrarse cada vez más y más en la industria de los videojuegos, pero desde una perspectiva satírica. Todos recordamos que en 2020 esta compañía decidió “crear” su propia consola, con una SSD y la capacidad de hacer pollo frito. Ahora, la marca del Coronel Sanders compartió un tweet, en donde se burlan directamente de la serie de FIFA.

Recientemente, la cuenta oficial de KFC Gaming en Twitter, publicó una imagen en donde podemos ver la ventana de un carro destruida, en donde se comparte el siguiente mensaje:

Awful day today, I had two copies of FIFA 21 in my car and somebody broke in and left two more pic.twitter.com/lJHRSL89Cc

— KFC Gaming (@kfcgaming) July 9, 2021