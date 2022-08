Pese a que aún nos encontramos a unos días del estreno oficial de House of the Dragon, la nueva serie de los responsables de Game of Thrones, recientemente comenzaron a surgir las primeras reseñas de esta esperada adaptación, y parece que tendremos una gran propuesta en nuestras manos.

El pasado lunes se llevó a cabo la premiere en Londres, Inglaterra, y si bien las reseñas completas aún están a un par de días de distancia, las primeras opiniones por parte de los afortunados que vieron el primer episodio ya están disponibles en redes sociales.

“Los primeros episodios son un trabajo duro, ¡mucho papeleo narrativo! Pero disfruté mucho House of the Dragon. Se ve increíble y disfruté de las proposiciones alegóricas, casi bíblicas, sobre la búsqueda del poder”.

First eps are hard work – so much narrative paperwork! But I enjoyed House of the Dragon a lot. Review coming soon for the i paper but it looks incredible and enjoyed the allegorical, almost biblical propositions about the pursuit of power. #HouseoftheDragon — Chris Mandle (@chris_mandle) August 15, 2022

“House of the Dragon fue absolutamente brillante”.

“Ustedes… #HouseoftheDragon es SALVAJE. No comienza lento como #GameOfThrones… eligen la violencia TEMPRANO. ¡CIÑE SUS LOMOS!”

Y’all…. #HouseoftheDragon is WILD. It doesn’t start off slow like #GameOfThrones … they choose violence EARLY. GIRD YOUR LOINS! pic.twitter.com/WEiTwHmqRm — MBali 💫 (@TheJessieWoo) August 16, 2022

“-Definitivamente más parecido a los primeros Thrones (escenas de batalla más pequeñas y valientes; gran diálogo en la sala del trono) -No del todo convencido de Considine, aunque Matt Smith es genial -Los dragones se ven impresionantes -Las escenas emocionales realmente golpean fuerte. -Una agradable sorpresa después de la temporada ocho”.

#HouseOfTheDragon thoughts: -Definitely more akin to early Thrones (smaller, grittier battle scenes; great throne room dialogue)

-Not quite sold on Considine, Matt Smith great though

-Dragons look stunning

-Emotional scenes really hit hard

-A pleasant surprise after s8 pic.twitter.com/SAnsoZxoqN — Alex Flood (@aflood63) August 15, 2022

“Masas de sangre, bonking y dragones. Sin spoilers, pero genial”.

Masses of blood, bonking and dragons. No spoilers, but terrific #HouseoftheDragon #sky — alison boshoff (@alisonboshoff) August 15, 2022

House of the Dragon llegará a HBO y HBO Max el 21 de agosto de 2022. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo avance de la serie. De igual forma, George R.R. Martin habla sobre algunos de los detalles que veremos en el show.

Nota del Editor:

Con el estreno de The Rings of Power a inicios de septiembre, este es un gran momento para todos los fans de la fantasía. Será interesante ver cómo es que House of the Dragon no solo logra diferenciarse de Game of Thrones, sino que también logra quitarle el mal sabor de boca que la última temporada le dejó a todos los fans.

Vía: Twitter