Ésta es la película de terror que ni Stephen King pudo terminar de ver por miedo

Para muchos, Stephen King es considerado como el maestro del terror moderno. Este autor ha sido el responsable por dar vida a muchas de nuestras más grandes pesadillas en libros como ‘It‘ y ‘El Resplandor‘, pero esto no significa necesariamente que King no le tenga miedo a nada. De hecho, el escritor recientemente reveló que hubo una película que nunca pudo terminar de ver por miedo y acá te decimos de cuál se trata.

En una entrevista sobre History of Horror de Eli Roth, King mencionó lo siguiente:

“La primera vez que vi The Blair Witch Project, yo estaba en el hospital y estaba anestesiado. Mi hijo me trajo una cinta VHS y me dijo, ‘Debes ver esto.’ A mitad de la película le dije, ‘Quítala es demasiado aterradora.'”

En ese entonces, King había sufrido un accidente cuando un conductor lo atropelló mientras él iba en la banqueta. Este acontecimiento eventualmente influiría en el trabajo del escritor, pero también explica porque se encontraba bajo fuertes analgésicos durante su estadía en el hospital. Años más tarde, King dijo que The Blair Witch en realidad era una excelente película, y parte de lo que la hacía tan aterradora era justamente lo realista que se veía.

Via: ComicBook