Ésta es la nueva Wonder Woman de DC

Como sucede cada par de años, el universo de DC en los cómics ha reiniciado. Ahora, bajo el estandarte de Absolute, múltiples personajes clásicos han gozado de nueva historia y una serie de rediseños interesantes. Justo como muchos fans ya esperaban, ha llegado el turno de Wonder Woman para unirse a esta tendencia.

En octubre del año pasado, Absolute Wonder Woman llegó a las páginas de DC Comics, en donde se nos presentó un nuevo origen para la protagonista, así como una serie de cambios interesantes. Aquí encontramos su Espada de Atenea, la cual ahora mucho más grande, llegando a un tamaño ridículo que muchos han comparado con la Buster Sword de Cloud.

La nueva versión de Wonder Woman lanza hechizos y canaliza los ataques de sus enemigos a través de sus brazaletes. Esta versión fue entregada a Circe en el infierno cuando era solo un bebé. Crecer en un ambiente completamente diferente al que ya todos conocíamos ha resultado en una interceptación mucho más violenta del personaje, algo que se puede ver en su diseño y armas.

Considerando que Absolute Wonder Woman comenzó el año pasado, aún hay mucho que desconocemos sobre esta versión del personaje, y al mismo tiempo tienen el espacio suficiente para crecer de una forma que los fans probablemente no esperan. En temas relacionados, James Gunn habla sobre encontrar a la Wonder Woman del DCU. De igual forma, DC no está interesado en hacer más películas de Wonder Woman.

Vía: Vandal