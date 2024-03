DC no está interesada en hacer películas de Wonder Woman

En estos últimos meses la división de películas de DC está llevando a cabo un nuevo plan que incluye dar reinicio a este universo que no estaba teniendo buena aceptación, esto bajo el yugo de nuevos líderes como James Gunn que estarán usando todo el potencial creativo para arreglar el desastre. De momento un par de cintas ya se han confirmado por parte del equipo, pero parece que no todos están invitados al reboot, dado que faltaría una heroína clave para formar la Liga de la Justicia al completo.

En una entrevista reciente a Patty Jenkins, la cual iba enfocada realmente a hablar de su proyecto de Star Wars Rogue Squadron, se ha hablado de la razón por la cual ya tiene tiempo para trabajar en la película, y eso se debe justamente a que Warner ya no quiso seguir con la franquicia Wonder Woman después de la segunda cinta. Dando a entender que no hay mucho interés para seguir contando historias de esta chica de especie Amazona.

Aquí lo mencionado por Jenkins en relación a una nueva cinta del personaje femenino:

No están interesados ​​en hacer Wonder Woman por el momento… No es una tarea fácil, con lo que está pasando con DC. Nunca me alejé… Estaba abierta a considerar cualquier cosa que me pidieran. Tenía entendido que no había nada que pudiera hacer para avanzar en este momento. DC obviamente está sumergido en los cambios que tienen que hacer, así que entiendo que estas decisiones son difíciles en este momento.

Vale la pena mencionar que en este momento todos los esfuerzos de la compañía se centran en el nuevo Superman, pues ya tienen a los actores seleccionados para cumplir como protagonistas, además de este ser el primer capítulo de lo que será la nueva saga de películas de estos héroes clásicos. Por ahora, tendremos que esperar algunos meses más, pues la cinta del hombre de acero llega hasta mitad de 2025, por lo que ni siquiera un tráiler podríamos tener este mismo año, sino hasta enero posiblemente.

Recuerda que las dos cintas más nuevas de Wonder Woman están disponibles en MAX.

Vía: Gamespot

Nota del editor: Por ahora deben cerciorarse de que las cosas van a funcionar con Superman, por lo que seguro están pensando solamente en darle su espacio al personaje. Sin embargo, es posible que sigamos viendo a más héroes de este universo una vez den el primer paso hacia adelante.