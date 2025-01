Starfield llegaría a PS5 y Switch 2

Phil Spencer, jefe de Xbox, ha dejado en claro que la estrategia de la compañía ha dejado en el pasado a los títulos exclusivos. En su lugar, los juegos de los Xbox Game Studios llegarán a otras plataformas. Esto ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de ver algo como Starfield en el PlayStation 5 y el Nintendo Switch 2, algo a lo que Spencer ha insinuado.

Recientemente, Destin Legarie entrevistó a Spencers, y hablaron sobre la estrategia de publicación de Xbox en PlayStation 5 y Nintendo Switch 2, específicamente mencionado a títulos como Starfield. Aquí, el directivo señaló que no hay restricciones respecto a los juegos de los Xbox Game Studios que llegarán a otras plataformas. Esto fue lo que comentó:

“No, no hay un juego específico… No hay ninguna razón para que yo ponga un límite alrededor de ningún juego y diga ‘este juego no irá a un lugar donde encontrará jugadores y tendrá éxito comercial para nosotros’. Lo que hemos descubierto es que podemos impulsar un mejor negocio que nos permite invertir en una gran gama de juegos. Mantener los juegos fuera de otras plataformas no es un camino para nosotros, no nos funciona”.

Phil Spencer on Starfield exclusivity Destin: "Can you solidify that Starfield is staying put for the time being?" Spencer: "No." Source: https://t.co/ccNXLG6GU5 pic.twitter.com/r6sfx9e193 — Destin (@DestinLegarie) January 25, 2025

Aunque Spencer no lo confirma, deja en claro que eventualmente llegará Starfield a otras plataformas. El trabajo de Bethesda no sería el único título de Xbox que veamos en otras plataformas. Sabemos que DOOM: The Dark Ages estará disponible en PlayStation 5 día uno, por lo que no se descarta que algo similar suceda con títulos como Gears of War: E-Day.

La cuestión no es si sucederá o no, sino de cuándo. Por el momento, uno de los pocos títulos exclusivos de Xbox para este año es South of Midnight, el cual probablemente también tenga un lanzamiento en PlayStation 5 en un futuro. En temas relacionados, Phil Spencer deja en claro el apoyo de Xbox para el Switch 2. De igual forma, Xbox no tiene planes para lanzar juegos exclusivos en el Series X.

Nota del Autor:

Esta es la nueva estrategia de Xbox, y si tienen éxito con esta dirección, no tienen razón para cambiar de rumbo. Sin embargo, sí es algo raro ver la transición en tiempo real, y ver poco a poco como el Series X es solo otra plataforma más, en lugar de una consola en donde solo el contenido de Xbox esté disponible.

Vía: Destin Legarie