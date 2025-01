El Nintendo Switch 2 estará disponible este mismo año. Aunque por el momento no sabemos exactamente cuándo sucederá esto, entre abril y junio se llevará a cabo una gira mundial en donde la Gran N le dará la oportunidad al público de disfrutar de esta consola antes de su lanzamiento. Ahora, y como siempre sucede en estos casos, ya hay personas que están revendiendo sus entradas por miles de dólares.

Entre abril y junio, Nintendo llevará al Switch 2 a diferentes partes del mundo, como Nueva York y Londres, gracias a la Nintendo Switch 2 Experience. Este es un evento al que necesitas prerregistrarte y adquirir tus boletos con anticipación. Sin embargo, este periodo ha llegado a su fin en ciertas locaciones, por lo que algunos usuarios han comenzado a vender sus entradas en sitios como eBay por la módica cantidad de mil dólares, algo que seguramente superará el precio de la consola.

Switch 2 event tickets are being sold for $1,000.00 please DO NOT buy this. Instead buy 2 Switch 2's when it releases and gift one to your friend. pic.twitter.com/stM228g5rW

— Switch 2 Stock (@Switch2Stock) January 29, 2025