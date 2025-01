En solo unos días comenzará febrero. Este mes no solo traerá consigo muchos juegos nuevos, sino que también le dará a los usuarios de PlayStation Plus la oportunidad de disfrutar de una selección interesante de títulos que pueden disfrutar sin la necesidad de pagar algo adicional.

Todos aquellos que tienen PlayStation Plus, sin importar si solo cuentan con una suscripción Essential, Premium o Extra, podrán disfrutar de tres nuevos juegos para el PlayStation 4 y PlayStation 5, los cuales podrán agregar a su librería entre el 4 de febrero y 3 de marzo de 2025. Estos son los títulos:

Payday 3 | PS5

“Disfruta de la emoción de un asalto perfectamente planificado y ejecutado en esta experiencia FPS cooperativa de alto octanaje para un máximo de cuatro jugadores online. Olvídate de la jubilación y vive la vida del crimen en los zapatos de la pandilla Payday, la envidia de sus pares y una verdadera pesadilla para las fuerzas policiales. Varios años después de que terminara su reinado de terror en Washington DC, la pandilla vuelve a reunirse una vez más para hacer frente a una amenaza que la sacó de la jubilación anticipada”.

High on Life | PS4, PS5

“Recién salido de la escuela, sin trabajo ni ambiciones, no tienes absolutamente nada que hacer por tu vida… hasta que un cartel alienígena que quiere alzarse sobre la humanidad invade la Tierra. Ahora, un equipo de carismáticas armas parlanchinas y tú deberán responder el llamado del deber para que te conviertas en el cazarrecompensas intergaláctico más mortífero jamás visto del cosmos. Recorre una enorme variedad de biomas y ubicaciones por todo el cosmos, enfréntate al malvado Garmantuous y a su pandilla de villanos, recolecta botines, conoce a personajes únicos y mucho más en la última aventura cómica de Squanch Games”.

Pac-Man World Re-Pac | PS4, PS5

“En este remake basado en la versión del 2004 del juego de plataformas de la PlayStation original, con interfaz de usuario mejorada, mecánicas ajustadas y gráficos actualizados, Pac-Man llega a su hogar en el día de su cumpleaños solo para descubrir que los Fantasmas secuestraron a su familia y amigos, ¡y que arruinaron su fiesta! Pac-Man se dirige al rescate a la Isla Fantasma. Esquiva Fantasmas, resuelve acertijos ambientales, rescata a la familia Pac y mucho más en esta aventura de plataformas. Disfruta una colección de laberintos 3D en el modo Laberinto y finaliza el modo Historia para desbloquear el juego Pac-Man original en el modo Original”.

Recuerda, Pay Day 3, High on Life y Pac-Man World Re-Pac estarán disponibles para su descarga gratuita para todos los usuarios de PlayStation Plus entre el 4 de febrero y 3 de marzo. De igual forma, tienen hasta el 3 de febrero para descargar Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered y The Stanley Parable: Ultra Deluxe. En temas relacionados, Starfield sí llegaría al PlayStation 5. De igual forma, Sony Interactive Entertainment ya tiene nuevo CEO.

La selección de esta ocasión no es tan llamativa. Ninguno de estos juegos es malo, pero tampoco son experiencias que todos deben de jugar. Los tres son títulos decentes que te van a entretener, pero quizás no los acabes.

Vía: PlayStation Blog