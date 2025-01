Bluey fue la serie más vista del 2024

No es un secreto que Bluey es una de las series animadas más populares del momento. El show para niños ha sido capaz de cautivar a toda una generación. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que Bluey fue el programa más visto en servicios de streaming durante el 2024.

De acuerdo con un nuevo estudio de Nielsen, Bluey fue la serie más vista en streaming durante el 2024, con más de 55 mil millones de horas vistas en Disney+. De este número, el 43% corresponde a niños entre 2 y 11 años de edad. De igual forma, este número supera por casi 10 mil millones de horas a Grey’s Anatomy, el cual obtuvo el segundo puesto con 47.85 mil millones de horas entre Hulu y Netflix. Esta es la lista:

And the winners are… Check out the Nielsen #ARTEYAwards🏆: 2024 Streaming Unwrapped! This year’s categories are ranked by the most-watched streaming programs according to total viewing minutes. See the full list here: https://t.co/HiNLnl5GQV pic.twitter.com/zdtP5Zqf8n

— Nielsen (@nielsen) January 27, 2025