Esta es la calificación que Halloween Ends tiene por parte de la crítica

Este mes de octubre tiene entre sus estrenos más grandes a Halloween Ends, cinta que está cerrando la nueva trilogía de la franquicia, misma que sigue los acontecimientos de las películas clásicas. Y ahora que la prensa especializada le ha dado un vistazo, muchos de ellos ya subieron sus respectivas críticas en el sitio conocido como Rotten Tomatoes.

En dicha web se aprecia que la película tiene una media puntuación de 44% y eso significa que tal vez no pasa la prueba de calidad, dado que el porcentaje máximo que se alcanza es de 100. Muchas de las reseñas parecen coincidir en que se siente como un conglomerado de ideas que no terminan por encajar, por lo que los fans no deberían esperar algo muy emocionante.

Por su parte, otros cítricos menciona que el inicio y final son algo bastante fuerte para la franquicia, pero el clímax es un tanto aburrido, incluso la gente se podría distraer y perder en la trama. Al final, todos coinciden que no es el producto que se esperaba, terminando por ser semitas factoría, aunque de cierta manera los que vieron los dos anteriores deben ver el cierre.

Recuerda que Halloween Ends ya está disponible en los cines.

Vía: Rotten Tomatoes

Nota del editor: Desgraciadamente Halloween no ha podido retomar el buen camino a pesar de contar con grandes estrellas como Jamie Lee Curtis. Por lo que la productora podría no darle luz verde a la siguiente entrega si le va mal.