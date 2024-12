Las películas de videojuegos son cada vez más populares, y parte de esto se debe a que amadas propiedades por fin tienen la oportunidad de llegar a la pantalla grande. Una de estas es The Legend of Zelda, la cual tendrá una adaptación live action. Sin embargo, ha surgido la posibilidad de que también veamos The Wind Waker en la pantalla grande, algo que a los escritores de Sonic the Hedgehog les encantaría hacer realidad.

En una reciente entrevista con IGN por el estreno de Sonic the Hedgehog 3, Pat Casey y Josh Miller, escritores de esta cinta, revelaron que a los dos les encantaría realizar una adaptación de The Legend of Zelda: The Wind Waker a la pantalla grande. Esto fue lo que Miller comentó al respecto:

“Creo que otra pregunta fácil que podemos responder, porque la película ya está en marcha y nosotros todavía no la estamos haciendo, sería Zelda. Recuerdo que siempre que jugábamos Wind Waker, siempre decíamos: ‘Hombre, probablemente sería raro si hicieran una película de Zelda para empezar con Wind Waker en lugar del Hyrule más clásico’. Pero a los dos nos encantaba Wind Waker y es muy cinematográfico. Sí. Entonces, después de que hagan esta película de Zelda, tal vez podamos hacer un spin-off de Wind Waker”.

Junto al clásico de GameCube, el dúo también estaría dispuesto a llevar Golden Axe y A Boy and His Blob a la pantalla grande. Sin embargo, antes de que algunos de estos proyectos sean realidad, los escritores están trabajando en una adaptación de It Takes Two, y es muy probable que estén involucrados en Sonic the Hedgehog 4.

Junto a esto, la decisión final está en manos de Nintendo, y la posibilidad de ver más aventuras de Link en la pantalla grande dependerá de qué tan bien le vaya al live action de The Legend of Zelda en un futuro. En temas relacionados, filtran The Wind Waker HD para Switch. De igual forma, mecánica de Zelda se habría implementado en Ghost of Yotei.

Nota del Autor:

The Wind Waker es un juego tan mágico que probablemente no funcione en el cine. Lo que hace especial a este título no es tanto la historia, aunque este sigue un factor importante, sino el sentimiento de navegar por el Gran Océano, algo que suena muy difícil de replicar en el cine.

Vía: IGN