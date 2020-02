Es oficial, el remake live action de Aladdin tendrá una secuela

El remake live action de Aladdin fue una de las películas más exitosas del año pasado, ya que logró recaudar más de mil millones de dólares en taquilla. Así que no debería ser una gran sorpresa escuchar que Disney ya está trabajando en una secuela, la cual contará con nuevos escritores y una historia completamente original.

De acuerdo con Variety, se espera que esta secuela llegue a los cines y no a Disney+. De igual forma, será una historia completamente original y no estaría basada en The Return of Jafar o Aladdin and the King of Thieves. En cuanto al director, sigue siendo un misterio si Guy Ritchie regresará para realizar el mismo trabajo. Por otro lado, se espera que Mena Massoud, Naomi Scott, y Will Smith retomen sus papeles principales, pero nada es seguro hasta que el guión esté terminado.

Por otro lado, John August y Vanessa Taylor no regresarán para participar en la realización del guión, en su lugar John Gatis (Flight, Real Steel) y Andrea Berloff (Straight Outta Compton, The Kitchen) han sido contratados para liderar este departamento.

En temas relacionados, originalmente se consideró realizar una adaptación de The Return of Jafar, pero, como pueden ver, los planes han cambiado.

Vía: Comicbook