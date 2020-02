DMC5 se ha convertido en el juego más exitosos de toda la serie

Capcom por fin ha revelado su informe financiero del tercer trimestre de 2019, el cual finalizó el 31 de diciembre del año pasado. Entre las novedades, se ha dado a conocer que Devil May Cry 5 se ha convertido en el juego más exitoso de la serie al lograr vender más de 3.1 millones de copias.

Durante el último cuarto, DMC5 logró vender 400 mil unidades, lo cual le dio el empujón necesario para posicionarse en el puesto 19 de los juegos más exitosos de Capcom. Esta nueva entrega supera las 3 millones de copias de MDC4. La siguiente entrega más vendida de la serie es DmC Devil May Cry con 2.4 millones de unidades vendidas, seguida del original Devil May Cry con 2.16 millones y Devil May Cry 2 con 1.7 millones.

Devil May Cry 5, de acuerdo con el analista Daniel Ahmad, probablemente esté vendiendo lo esperado por Capcom, pero no llega a las grandes cantidades de Monster Hunter World, Resident Evil 7 y Resident Evil 2 Remake. Sin embargo, dado el contexto de cómo se vende tradicionalmente la serie, DMC5 está en un buen lugar, aunque queda por ver si será suficiente para convencer a Capcom de dar luz verde a otra entrada.

Devil May Cry V is probably selling in line with Capcom's expectations, but is still not a huge hit for the company.

Sold another 400k in the 2019 holiday quarter to reach 3.1m.

Has surpassed some older titles when looking at sales for the original release. pic.twitter.com/QW8k5Xqr2E

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 13, 2020