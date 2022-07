Emilia Clarke revela los problemas que tuvo durante el rodaje de Game of Thrones

Algo que nunca se sabe del todo, son las experiencias por las que deben pasar nuestros actores o actrices favoritos mientras están rodando un show, pues hay casos realmente duros. Tal es la situación de Emilia Clarke, actriz que sufrió de dos aneurismas cerebrales mientras estaba en las grabaciones de Game of Thrones, siendo intérprete de Daenerys Targaryen.

Toda esta información la dio a conocer en 2019 mediante un ensayo titulado A Battle for My Life, el cual el medio The New Yorker reveló en su momento. A la edad de 24 años sufrió de una hemorragia subaracnoidea, la cual al principio la describió como un simple dolor de cabeza y se escalonó hacia una cirugía en la que se ha tenido que suplantar parte de su cabeza.

A pesar de todo, Clarke logró superar los obstáculos y logró hacer todas las tomas, incluso obtener papeles en más espectáculos. Por su parte, mediante una entrevista con la BBC afirmó ser afortunada al sobrevivir, dado que la tasa de mortalidad de su enfermedad es bastante alta, así que agradece todos los tratamientos y apoyo por parte de fans, amigos y familia.

Aquí su declaración:

Soy parte de la pequeña minoría de personas que han sobrevivido a algo así. Porque durante los aneurismas, básicamente, tan pronto tu cerebro deja de recibir sangre por un segundo, ya no funciona. La sangre encuentra otra ruta, y lo que sea que no alcanzó, desaparece por completo.

A eso agrega que se sienta sorprendida por aún tener funciones normales, como si nada hubiese pasado:

La parte de mi cerebro que ya no es útil… es increíble que pueda siquiera hablar, y hacerlo con coherencia. Además de vivir mi vida de forma completamente común sin ninguna repercusión.

Respecto al futuro de la actriz, se ha mencionado que hará participación en Secret Invasion, proyecto importante de Marvel y Disney. Por ahora, no se ha confirmado el personaje que va a interpretar.

Vía: BBC