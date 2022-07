Fire Emblem Fates dejará de venderse el próximo año

El día de hoy, Nintendo confirmó la fecha exacta en la que la eShop del Wii U y 3DS dejará de funcionar para comprar juegos y DLC. Junto a esta triste pieza de información, también se reveló que Fire Emblem Fates dejará de venderse un mes antes de que estas tiendas virtuales cierren sus puertas.

Por medio de un comunicado, Nintendo reveló que el próximo 28 de febrero de 2023 será el último día que todos los usuarios del 3DS tengan para comprar Fire Emblem Fates en formato digital. Esto fue lo que se compartió al respecto:

Sales of the game Fire Emblem Fates will end one month earlier, on 28/02/2023. DLC for Fire Emblem Fates, including story paths accessible after the completion of Chapter 6, will still be available until 27/03/2023.

More info: https://t.co/0SBEIjk0Bc

— Nintendo UK (@NintendoUK) July 19, 2022