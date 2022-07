No More Heroes III llegó al Nintendo Switch en agosto de 2021. Ahora, los usuarios de PlayStation, Xbox y PC por fin tendrán la oportunidad de disfrutar la épica conclusión a la historia de Travis Touchdown el próximo mes de octubre, y un nuevo tráiler revela exactamente cuándo sucederá esto.

El día de hoy, la cuenta oficial de XSEED Games, compartió un nuevo tráiler de No More Heroes III, confirmando que este juego llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 11 de octubre en América, esto es una semana después de Japón, pero un par de días antes de Europa.

Junto a la versión normal, también estará disponible una edición de día uno, la cual incluye:

-Una copia del juego.

-Un libro de arte de tapa blanda de más de 70 páginas de 5,3 x 7,3 pulgadas.

-La banda sonora de 22 pistas.

-Una placa de motorista conmemorativa de 7×4 pulgadas de Santa Destroy, con dos ilustraciones completamente nuevas tanto para la caja del juego como para la personalizada.

-Una caja especial realizada por el artista de la serie, Yusuke Kozaki.

Junto a todo esto, No More Heroes III para PlayStation, Xbox y PC incluye mejoras visuales en HD, velocidades de fotogramas superiores, y tiempos de carga más rápidos. Recuerda, este juego llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 11 de octubre.

En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de No More Heroes III. De igual forma, Suda51 asegura que no habrá más juegos en la serie.

Nota del Editor:

No More Heroes III es un juego con buenas ideas y altos muy altos, pero con más bajos muy bajos. Es una experiencia que los fans de Suda51 podrán apreciar, pero es probable que el resto de los jugadores tal vez no les agrade mucho.

Vía: XSEED Games