Lightyear ya tiene fecha de estreno en Disney Plus

Por mucho, una de las películas que más generó polémica en estos meses ha sido Lightyear, cinta que pone al querido guardián de Toy Story como un protagonista de acción. Y el problema que tuvo no se relaciona tanto al personaje, sino con temas LGBT incorporados a la película que fueron no del gusto dentro del público en general.

No está de más comentar, que le fue muy mal en taquilla, a punto de quedar bastante abajo de otras producciones como Minions: Nace un Villano. Y ahora, Disney está buscando la manera de recuperar un poco de las pérdidas en su servicio de streaming. Así que ya confirmaron la fecha de estreno para esta adaptación en la plataforma de series y películas.

Será ni más ni menos que el próximo 3 de agosto cuándo los usuarios le podrán echar un ojo.

They're back to finish the mission. 👨‍🚀😺 Check out our epic duo #Buzz and #Sox in #Lightyear, streaming August 3 only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/sXJXNB7Ft0

— Disney+ (@disneyplus) July 19, 2022