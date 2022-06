Emilia Clarke habla acerca de regresar a Game of Thrones con un spin off

Hace muy poco tiempo se anunció que el personaje de Game of Thrones, Jon Snow, tendría su propio spin off, el cual le dará aún más trasfondo a la personalidad que tanto le gustó a los fans de la serie. Con esto, algunos se preguntaron si en algún momento Daenerys Targaryen tendría su propio programa, y según la actriz Emilia Clarke, no deberían esperarlo.

En una entrevista de la BBC, Clarke habló sobre el spin off centrado en Jon Snow que fue anunciado recientemente por George RR Martin. Aparentemente, Harrington estaba ansioso por regresar, ya que le había presentado el programa a Martin y al propio HBO, y se le preguntó a Clarke si también volvería a darle vida a su personaje en el nuevo proyecto.

Ante esta pregunta respondió con un claro “no, creo que he terminado”. Noticia que podría no animar a los fanáticos de la franquicia.

Por su parte, se habló de la otra serie House of The Dragon. Show que va a incluir a los familiares lejanos de Daenerys. La actriz está muy emocionada por el suceso, expresando que quiere darle un vistazo una vez se haya estrenado. Confirmando que se va a limitar a ser un espectador más, y que seguramente disfrutará ver a un nuevo elenco entrar a la saga.

Aquí su comentario:

Voy a ver esto como un espectador fresco porque está establecido un billón de años antes de nuestro programa, por lo que se sentirá diferente.

Recuerda que Game of Thrones: House of The Dragon se estrenará el 21 de agosto en HBO Max.

Vía: IGN