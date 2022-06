Cuando la octava y última temporada de Game of Thrones llegó a su fin, parecía que HBO deseaba alejarse por completo de esta propiedad lo más rápido posible. Sin embargo, esto cambiará, ya que un nuevo reporte ha revelado que una secuela directa a esta producción ya está desarrollo, y Kit Harington sería el encargado de protagonizar esta historia.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, HBO ya está trabajando en una secuela directa de Game of Thrones, la cual estaría enfocada principalmente en el personaje de Jon Snow, con Harington retomando el papel que elevó al estrellato al actor. Por el momento se desconoce si otro de los actores que vimos en la serie también regresará, aunque esta posibilidad no se descarta por completo.

Lamentablemente, por el momento no hay más información al respecto. Recordemos que al final de Game of Thrones, Jon Snow es desterrado a las tierras más allá del muro, esto después de asesinar a Daenerys Targaryen. Junto a esto, no se ha mencionado si George R.R. Martin, escritor de A Song of Ice and Fire, los libros que inspiraron la serie, está involucrado en este proyecto de alguna u otra forma.

A diferencia de las primeras temporadas de Game of Thrones, así como The House of the Dragon, la nueva producción de HBO Max, esta secuela sería un trabajo completamente original que seguiría el canon de la serie, ya que por el momento no hay un libro que retrate estos eventos.

De igual forma, no se hace mención de David Benioff y D. B. Weiss, los creadores de la serie de Game of Thrones, y considerando la forma en la que terminaron esta producción, estas seguramente son buenas noticias para los fans. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo avance de The House of the Dragon. De igual forma, Martin habla sobre algunos de los detalles que veremos en esta serie.

Nota del Editor:

Lo que arruinó el final de Game of Thrones fue lo apresurado que todo se sintió. Sin embargo, considerando que David Benioff y D. B. Weiss parecen no estar involucrados, esta idea podría funcionar. Es algo interesante, pero aún estoy escéptico.

Vía: The Hollywood Reporter