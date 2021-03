El Switch ya es la segunda consola más vendida de Nintendo en la historia de EE.UU.

Parece que nada puede detener el éxito del Nintendo Switch. Aunque la consola ya lleva cuatro años en el mercado, aún se sigue vendiendo tan bien como si hubiera llegado a los anaqueles de las tiendas el día de ayer. Ahora, un nuevo reporte revela que esta pieza de hardware se ha convertido en la segunda consola de Nintendo más vendida en la historia de los Estados Unidos.

De acuerdo con Mat Piscatella, analista de NPD Group, las ventas totales en dólares del Nintendo Switch han superado a lo generado por el DS entre 2004 y 2011. De esta forma, la consola híbrida se posiciona como la segunda pieza de hardware de la Gran N más vendida en la historia de los Estados Unidos, solo por detrás del Wii. De igual forma, el Switch ya es la séptima consola más popular en la historia de este país.

US NPD HW – Total lifetime dollar sales of Switch hardware now exceed the Nintendo DS, making Switch Nintendo's 2nd best-selling platform in U.S. tracked history (Nintendo Wii ranks first). Switch is currently the 7th best-selling hardware platform in lifetime U.S. dollar sales.

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) March 12, 2021